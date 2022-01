Emirates e Amadeus rinnovano l'accordo, ecco le novità

Arriva il nuovo accordo tra Emirates e Amadeus che consentirà a tutti i partner commerciali del gds di accedere ai contenuti del vettore di Dubai senza supplemento. Il nuovo accordo prevede anche l'integrazione del contenuto ndc di Emirates in Amadeus Travel Platform, che sarà reso disponibile alle agenzie di viaggi nel corso del 2022.

“Questo rinnovo rappresenta un'altra importante pietra miliare per la nostra strategia distributiva – sottolinea il direttore commerciale di Amadeus Gabriele Rispoli -. Il nuovo accordo con Emirates dimostra ancora una volta il nostro impegno per offrire in Amadeus Travel Platform contenuti di viaggio a livello globale e su larga scala”.



Secondo Adnan Kazim, chief commercial officer del vettore, “nel contesto attuale, e in particolare mentre il settore si sta riprendendo dopo la pandemia, tutti gli attori del comparto servizi di viaggio potranno beneficiare di modelli flessibili di ingaggio, di molteplici possibilità per accedere a contenuti dinamici e di qualità, nonché della possibilità di offrire prodotti e servizi differenziati”.