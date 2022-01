"Intelligenza artificiale, chatbot e monitoring di lungo termine sono le armi in più con cui Europ Assistance affronterà le sfide del 2022. L'incertezza che sta caratterizzando le prime settimane del nuovo anno, dopo una forte ripresa del mercato sino a metà dicembre, spinge verso un rafforzamento delle risorse di servizio al cliente con tecnologie digitali sempre più agili. "Se la pandemia ha prodotto un'enorme richiesta di assicurazioni di viaggio per qualsiasi tipologia di partenza - spiega Massimiliano Sibilio, chief travel officer di Europ Assistance -, d'altra parte ha finito anche per esporre il nostro personale d'assistenza a flussi di traffico critici". (Continua sulla digital edition di TTG)