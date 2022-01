Albatravel rilancia sul 2022 con il nuovo sistema di prenotazione hotel

Malgrado la situazione generale ancora molto complessa, in casa Albatravel WHL si è cercato di cogliere le opportunità che la nuova realtà ha portato con sé.

“Abbiamo concentrato tutte le nostre energie su un grande progetto di riorganizzazione interna e di rinnovamento radicale della tecnologia che sta alla base del nostro sistema di offerta di prodotti turistici al mercato delle adv” spiega Luca Fenzo, managing director di Albatravel WHL.



Dal punto di vista organizzativo, l’impegno si è tradotto in “Un’organizzazione adattata su una dimensione di mercato che è cambiata, creando una struttura più snella, senza rinunciare all’efficienza nel servizio alle agenzie”.

Spazio poi al miglioramento tecnologico: “Ci siamo innanzitutto dedicati a una riscrittura del nostro sistema di prenotazione di hotel e appartamenti. Per fare questo abbiamo voluto riscrivere da zero il nostro sistema, avvalendoci di un team di sviluppatori interno. Volevamo che fosse qualcosa di unico e non un sistema di mercato semplicemente adattato, perché questa è stata fin dall’inizio della nostra storia la carta vincente: proporre uno strumento di lavoro e di vendita unico agli agenti di viaggi, che fosse progettato su misura delle loro esigenze”.



Fra i i principali punti di forza del nuovo modo di prenotare, stabilità e affidabilità, risultati delle ricerche più chiari ed essenziali, filtri efficaci e facili da impostare.

Inoltre, le schede hotel sono state completamente rinnovate e rese più complete, con la possibilità di prenotare migliaia di strutture senza penale fino a poche ore prima della partenza. “Le strutture selezionate sono anche molto convenienti, spesso in esclusiva, e comprendono hotel e appartamenti attentamente vagliati nell’ottica della migliore qualità al prezzo più competitivo”.



E ancora, l’interfaccia risulta più accattivante e leggibile e grazie alla connessione con nuovi partner e anche le tariffe sono “Tra le migliori in assoluto”.

Importanti interventi sono infine stati compiuti anche in direzione di una geolocalizzazione ottimale.

In sintesi, grazie a una tecnologia all’avanguardia, Albatravel WHL ha lanciato un motore di ricerca estremamente evoluto e in continuo miglioramento, grazie al lavoro costante del team interno dedicato.