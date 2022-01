“I fondi della legge di bilancio non bastano, sono una goccia nel mare. L’unico sostegno vero per gli operatori è quello di metterli in condizione di fatturare”. A dirlo il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, che sottolinea come ci sia bisogno di ulteriori interventi per un settore che ha pagato a caro prezzo la pandemia.

"La legge di bilancio che abbiamo approvato - spiega - è neutra. Non ci sono ostacoli alla ripresa, ma bisognerà capire come finisce la partita della riforma del fisco. Io credo che la direzione debba essere quella di premiare chi produce”.

Intervenendo al V forum nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili organizzato da ItaliaOggi il ministro ha aggiunto come ci sia stato un grande rimbalzo economico dopo la pandemia. “Un dato positivo – ha proseguito, come riporta borsaitaliana.it – che dev’essere consolidato per diventare la base per una crescita strutturale. Per far questo è fondamentale far partire il Pnrr e siamo a buon punto, anche se dobbiamo superare altri problemi come l'abnorme incremento del costo energetico, che è un macigno per la ripresa".



Intanto, però, ci sono ancora realtà in grande sofferenza come agenzie viaggi e tour operator “e abbiamo il dovere di garantire i sostegni e aprire nuovi scenari per la ripartenza".