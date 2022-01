I manager raccontano le prospettive per il 2022. Sull’ultimo numero di TTG Magazine, sfogliabile anche con la digital edition), le interviste ai protagonisti del comparto disegnano un quadro per i prossimi mesi, con la speranza di un ritorno a una ‘quasi normalità’.

Editoriale - Rialzare la testa

Sarà la volta buona, forse. Stufi ormai di sentire nominare la parola ripartenza proviamo a raccontare le idee e qualche sogno di un mercato fiaccato da questa lunga pandemia. Inutile dire che tutti i protagonisti del comparto sono annoiati nel vedere riconoscere il ruolo del turismo solo nella numerica legata al valore del Pil (e anche in questo caso ha decisamente stufato)… (continua sulla digital edition)



Partita doppia - Giuliano Gaiba, Th Group, e Giuseppe Pagliara, Nicolaus

Occhi puntati verso Roma. Le decisioni del Governo che arriveranno nelle prossime settimane potrebbero spostare i progetti di molte aziende. Se ci saranno aperture e corridoi bene, altrimenti tutto da rivedere (ancora una volta). Situazione che non pare comunque preoccupare Giuliano Gaiba, da qualche mese alla guida di Th Group. Manager voluto dal presidente Graziano Debellini, che resta presidente e raffinato mediatore con doti politiche ben note… (continua sulla digital edition)



Metamorfosi nei cieli: parlano Lufthansa, Air Europa ed Emirates

Non solo numeri e statistiche. Quelli negli ultimi due anni sono stati impietosi. Hanno messo a dura prova tutti nel trasporto aereo. Un ottovolante fatto di ripide e vertiginose discese da togliere il fiato, improvvise risalite mai sufficienti a riprendersi dalla paura e poi ancora vortici nell'attesa che il carrello torni alla posizione di partenza e dia la possibilità di alzare la barra di sicurezza e scendere… (continua sulla digital edition)



Costa Crociere: “Siamo la vacanza ideale”

Fiducia e ottimismo. Queste le parole chiave che Carlo Schiavon, country manager Italia di Costa Crociere, utilizza per sintetizzare l'atteggiamento della compagnia nei confronti dell'anno appena cominciato. Un anno che verrà affrontato "Con grande fiducia e ottimismo. Guardando oltre la situazione contingente e particolare di queste settimane, impattate dalla nuova variante, sull'estate e anche nei mesi successivi vediamo segnali incoraggianti… (continua sulla digital edition)



Welcome Travel, sfida ai big del web

Il punto vendita fisico resterà centrale, ma la modalità di lavoro a distanza sarà una costante nel futuro. Questa sarà l'evoluzione della distribuzione turistica secondo Adriano Apicella, amministratore delegato di Welcome Travel. "Strumenti di vendita a distanza quali banalmente chat, digital engagement e videoconferenza diventeranno indispensabili nel processo di vendita di ogni agente”… (continua sulla digital edition).