Business travel, il sondaggio Gbta: manager ottimisti sulla ripresa

Le nuove varianti del virus, le restrizioni governative e le incoerenze politiche internazionali stanno ostacolando un rapido ritorno del business travel ma la ripresa ci sarà, anche se a più lungo termine.

Ne sono convinti i manager intervistati durante l’ultimo sondaggio della Global Business Travel Association (Gbta), la più grande associazione mondiale di business travel. “Il settore naviga ancora a vista, data l’incertezza globale – spiega Suzanne Neufang, ceo di Gbta -. Ci sono però segnali positivi e i professionisti del settore continuano a essere ottimisti per le prospettive a lungo termine dei viaggi d'affari globali".



Meno cancellazioni di viaggi

Il primo indicatore incoraggiante è la diminuzione delle cancellazioni delle trasferte aziendali rispetto al sondaggio precedente, effettuato da Gbta a ottobre 2021. Paragonando i dati emersi oggi a quelli di allora il 68% delle aziende che fanno parte di Gbta non ha ancora aperto ai viaggi internazionali, rispetto al 79% del sondaggio precedente, e il 29% non ha aperto ai viaggi d'affari nazionali rispetto al 38% di ottobre.



Meno di quattro intervistati su dieci (38% contro il 48% di ottobre) dichiarano che la propria azienda ha sospeso o annullato tutti o la maggior parte dei viaggi di lavoro indipendentemente dall'ubicazione.



Tre travel manager su quattro prevedono che il volume dei viaggi d'affari nella propria azienda sarà molto (17%) o leggermente (58%) più alto nel 2022 rispetto al 2021. Un’azienda su dieci (12%) prevede che i viaggi d'affari rimarranno più o meno gli stessi come nel 2021, ma pochi (5%) si aspettano che sia inferiore. Tra i fornitori di viaggi e le società di gestione dei viaggi (Tmc), tre su quattro prevedono che i ricavi della propria azienda nel 2022 dai viaggi d'affari saranno molto (25%) o leggermente (51%) superiori rispetto al 2021.



Un altro su dieci (13%) fornitori e Tmc si aspettano che i ricavi dell'azienda rimarranno più o meno gli stessi del 2021.