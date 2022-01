Russo, Bluvacanze: “Il momento di reagire in attesa del rimbalzo”

Non è più il momento di resistere ai colpi. Adesso è arrivata l'ora di reagire. È questo lo stato d'animo con cui Bluvacanze si prepara ad affrontare i prossimi mesi. "Saremo determinati e reattivi"...

"Non è più il momento di resistere ai colpi. Adesso è arrivata l'ora di reagire. È questo lo stato d'animo con cui Bluvacanze si prepara ad affrontare i prossimi mesi. "Saremo determinati e reattivi" afferma Antimo Russo, direzione network. Un approccio che nasce da una convinzione: "Il 2022 sarà l'anno della ripresa del nostro settore. Considerato i dati, ci aspettiamo un primo trimestre di convivenza forzata con il virus. Mentre dalla primavera inoltrata per tutto il 2022, prevediamo una forte ripresa e un rimbalzo delle prenotazioni". (Prosegue sulla Digital edition di TTG)