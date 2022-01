"A volte mi sembra di essere precipitato dentro il gioco dell'oca". Franco Gattinoni deve trovare nuove energie per guidare Fto, ma soprattutto un'azienda strutturata come la sua, che spazia dal leisure al business travel, passando per gli eventi (grande pilastro).

Ecco perché quando lo chiamiamo al telefono spiega che in alcuni casi questa "lunga storia della pandemia inizia a farsi sentire pesantemente su tutti".

Presidente, il vecchio gioco dell'oca sta mettendo tutti a dura prova?

Vedo ovunque stanchezza mentale e fisica perché quando intravedi qualche spiraglio poco dopo ti arriva una tranvata. Si torna sempre al punto di partenza. Si vedeva una fine di un certo tipo e si programmava, ma verso la fine dell'anno siamo di nuovo precipitati nelle restrizioni dure e così gli eventi sono saltati e non vengono riprogrammati subito. Il business ti scivola via in un attimo. Siamo ancora nel pantano, ma sentendo gli esperti dovrebbe essere l'ultimo giro. (continua sulla digital edition)