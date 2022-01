Human Company assume 564 addetti nel territorio toscano

Human Company ha avviato il recruiting per 564 posizioni lavorative in Toscana nelle quattro strutture del gruppo: il Park Albatros Village a San Vincenzo dove sono aperte 230 posizioni e il Norcenni Girasole Village nel Valdarno con 210, il Montescudaio Village per il quale il gruppo cerca 50 addetti, oltre al campeggio urbano Firenze Camping in Town (40). Al comparto open air si aggiungono poi le richieste di personale per Villa La Palagina, relais affacciato sul Chianti (22 persone) e per Plus Hostel Florence (12 addetti), l’ostello di ultima generazione nel capoluogo toscano.

Le posizioni aperte

Per candidarsi basta visitare il sito di Human Company alla sezione ‘Lavora con noi’, selezionare l’area di interesse o la posizione che si desidera ricoprire e allegare il proprio curriculum.

Come riportano i giornali locali le posizioni maggiormente richieste si concentrano nel settore food&beverage, con ricerca di personale di cucina e baristi. Seguono l’area accoglienza e ricevimento per addetti front office, accoglienza e infopoint e il comparto pulizie, manutenzione e sicurezza.



Oltre ai requisiti specifici richiesti per ciascuna figura professionale, in generale Human Company cerca persone motivate, che amino lavorare all’aria aperta. Per alcune posizioni è poi indispensabile la conoscenza della lingua inglese e preferibilmente di una seconda lingua straniera, buone doti relazionali e comunicative, capacità di lavorare in gruppo e di gestione dello stress.