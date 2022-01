Emma Villas cerca property manager e quality inspector, via al recruiting

Sono circa 150, per lo più property manager, le figure professionali che Emma Villas sta cercando per il suo piano di sviluppo sul territorio. “La figura del property manager in particolare - spiega Giammarco Bisogno, presidente di Emma Villas - ha un ruolo centrale nella relazione con il proprietario e, nel modello di Emma Villas, ha oggi una grande opportunità di crescita. Sono sempre di più d’altronde i proprietari che chiedono una gestione chiavi in mano della proprietà e sempre più spesso i property manager divengono anche dei segnalatori di immobili per Emma Villas”.

Gli hub territoriali

Per questo motivo l’azienda sta investendo nella creazione di 30 hub territoriali, “una rete professionale di property manager che già operino nel settore e che siano in grado di gestire il modo qualitativo ed efficiente ville e dimore di pregio”.



Ai property manager è richiesta la gestione e il controllo complessivo dell’immobile e di tutte le attività a supporto della locazione: supervisione continuativa della proprietà, accoglienza, coordinamento delle risorse in loco che si occupano della cura del giardino, della piscina e le pulizie, monitoraggio costante degli standard qualitativi richiesti dalla clientela.



Il quality inspector

Altre posizioni aperte nel recruiting di Emma Villas sono quelle relative alla figura di quality inspector, per la quale si richiede la capacità di controllo degli standard qualitativi delle strutture per garantire qualità e comfort e offrire al cliente un prodotto in perfette condizioni, a prova di feedback.



Completano entrambi i profili la padronanza della lingua inglese, la conoscenza del mercato immobiliare e la possibilità di spostarsi in maniera autonoma, dato che a tutte e due le figure viene richiesto di essere in prossimità degli immobili che sono chiamati a gestire o a valutare.



“Dal 2006 abbiamo avuto più di 25mila prenotazioni e oltre 200mila ospiti nelle nostre ville - prosegue Bisogno -. I quality inspector e il property manager sono complementari nel nostro modello ed entrambi possono supportare anche la nostra azione acquisitiva segnalandoci ville in linea con i nostri standard da inserire in portfolio, ponendo in essere un’azione che integra quella strategica realizzata in modo continuativo dalla nostra rete di agenti e dealer”.



Per inviare la propria candidatura è necessaria una presentazione di accompagnamento al curriculum vitae e foto all’indirizzo mailing@emmavillas.com con oggetto 'Candidatura Property Manager' o 'Candidatura Quality Inspector'.