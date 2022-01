Le associazioni di categoria non ci stanno. Le misure definite dal Dl Sostegni-ter per sostenere il comparto turistico non hanno soddisfatto le aspettative del turismo organizzato.

Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia aveva richiesto un pacchetto di aiuti molto ampio a supporto del settore ma, come si temeva, parte delle richieste, dall’estensione della Cig Covid almeno fino a marzo 2022 al bonus affitto per i primi sei mesi dell’anno, non sono state accolte.



Per questo le associazioni stanno in queste ore facendo quadrato per fare il punto sulla situazione e decidere se e come intervenire. Possibile un’azione congiunta per richiamare l’attenzione su misure che appaiono insufficienti ad arginare la crisi.

Maavi in particolare è ferma sulla sua posizione di scendere in piazza perché, ricorda la presidente Enrica Montanucci, “La situazione è diventata davvero insostenibile”.