Garavaglia rassicura sulla proroga della cassa Covid

"Ho dato mandato ai miei uffici di prevedere, in un prossimo veicolo normativo, la possibilità per gli operatori del settore turistico di usufruire della proroga della cassa integrazione Covid".

Il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, risponde così a una interrogazione in commissione Attività produttive alla Camera, con una dichiarazione che contrasta con la posizione espressa dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando, più orientato a non prorogare lo strumento esistente, ma a sviluppare una modifica alla nuova normativa sugli ammortizzatori sociali.



Il Consiglio dei Ministri previsto per oggi dovrebbe decidere la strada che intende seguire il Governo sugli ammortizzatori per le imprese turistiche.



Accanto alla proroga Cig, Garavaglia ha anche dato mandato agli uffici di prevedere la possibilità per gli operatori di usufruire del credito d’imposta sia per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo, sia per quelli relativi all'affitto di azienda in relazione ai canoni versati nel periodo 1 gennaio-30 giugno 2022.



Altro intervento dovrebbe riguardare la cassa in deroga in favore dei datori di lavoro del comparto turistico che sono costretti a interrompere o diminuire l'attività a causa del Covid.