Viajes El Corte Inglés evidenzia i positivi risultati ottenuti sul fronte delle vendite. Il ceo Jorge Schoenenberger ha infatti sottolineato che la rete ha guadagnato "una quota di mercato sufficiente" anche in questa stagione. Questo, come riporta Preferente, nonostante i dati generali siano, almeno per ora, altalenanti.

Come anticipato da Preferente, all'inizio di gennaio erano stati commercializzati quasi 400mila degli oltre 800mila posti messi in vendita da Mundiplan e Turismo Sociale.

Per Schoenenberger, la chiave di questo successo è che Viajes El Corte Inglés "ha saputo essere vicino ai clienti in tempi difficili". Il manager si riferisce principalmente alla politica di rimborso. "Praticamente tutti i crediti sono stati restituiti. Finanziariamente è stato uno sforzo molto grande per il gruppo, ma questa strategia ha avuto e avrà il suo ritorno".



Nonostante il fatto che più della metà dei posti rimangano ancora da vendere, il prevedibile miglioramento della situazione epidemiologica nelle prossime settimane aiuterà secondo Schoenenberger a riattivare la domanda e consentirà un incremento delle prenotazioni.