di Amina D'Addario

Debutta ufficialmente Travel Hub, la community guidata da Giambattista Merigo (a dx nella foto) e Paolo Radici (a sx nella foto) che mette insieme agenzie di viaggi storiche del bresciano e consulenti di viaggio appassionati del proprio lavoro.

Non un network, ci tiene a precisare Merigo, da quarant'anni sulla scena con la sua Merigo Viaggi, ma un progetto di co-working che ruota attorno a un ufficio fisico inaugurato in questi giorni a Brescia in via Istria 3 e una piattaforma b2c dove prenotare pacchetti di viaggio, ma anche hotel, voli, spettacoli, escursioni, servizi di noleggio auto e proposte di incoming territoriale.



Un vero e proprio hub nato per ridurre i costi e allo stesso tempo mettere a frutto le competenze di "professionisti del territorio che non si arrendono e vogliono guardare al futuro".



Ma la nuova realtà punta anche a sviluppare un traffico turistico più ampio rispetto a quello che normalmente le agenzie riuscirebbero a intercettare in solitaria. "Guardiamo anche al welfare aziendale, ai campi estivi dedicati allo sport per ragazzi - sottolinea Radici -: segmenti ancora poco presidiati ma che possono rappresentare una importante fonte di marginalità per le agenzie".