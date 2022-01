Come cambia il lavoro: i nuovi trend 2022 che influenzeranno il mondo dei viaggi

A cambiare in questi anni di pandemia sono molte delle abitudini di vita, ma le novità più importanti sembrano arrivare dal mondo del lavoro.

Secondo un’analisi di Oliver James, azienda di reclutamento di personale con sedi in Europa, Asia e Stati Uniti, molte delle tendenze già in atto si consolideranno, portando a cambiamenti anche radicali che peseranno anche sul mondo dei viaggi.



Secondo l’analisi riportata da Skytg24, una delle principali modifiche nel mondo del lavoro sarà la sempre maggiore attenzione a lavorare per obiettivi, con un nuovo modello di organizzazione aziendale che sarà meno legato alle ore impiegate.



Conseguenza diretta possono essere le ferie libere, che eliminerebbero definitivamente anche dal panorama italiano il classico periodo di chiusura ‘agostano’ e potrebbero rivelarsi trasformative anche per la scelta dei periodi di vacanza. Oppure anche il modello della settimana corta, altra tendenza che porterebbe a stimolare una maggiore richiesta di long weekend.



Settimane smart

Altro è il tema del lavoro da casa. L’intera settimana in smart working sembra non convincere i lavoratori, che si sono trovati più di una volta privi del diritto alla disconnessione. Il modello che sembra piacere di più è quello che alterna giornate in ufficio con giornate di lavoro da casa.



Sono quindi da ripensare le offerte che si sono viste in questi anni da parte delle destinazioni di vacanza, che offrivano pacchetti settimanali per lo smart working. È probabile, anche in questo caso, che si avvantaggino i long weekend, con la scelta di lavorare da casa, o dalla destinazione di vacanza, ad inizio o a fine settimana.