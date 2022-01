di Alberto Caspani

Garanzie di annullamento viaggio più limitate per Nobis Assicurazioni. Nel prodotto individuale "Filo diretto Easy", l'infezione da Covid è ora inclusa a patto che quest'ultima determini un effettivo ricovero ospedaliero e che l'assicurato comprovi l'intero ciclo vaccinale, oppure la sussistenza di motivate ragioni sanitarie che ne abbiano impedito la vaccinazione.

Inibita anche la garanzia d'interruzione soggiorno per quarantena, mentre in caso di malattia o infortunio occorre produrre una dichiarazione autografa attestante la negatività al Covid. "La crescita esponenziale dei contagi e dei provvedimenti di isolamento/quarantena - comunicano dalla compagnia - ha determinato, per le polizze viaggio, un problema di tenuta tecnica delle garanzie Annullamento e Interruzione soggiorno a seguito di quarantena".



Di fronte a un incremento dei contagi del 500% rispetto a Natale 2021 e inverno 2020, "per offrirle saremmo infatti tenuti a chiedere un premio 15 volte più alto - prosegue la nota -, rendendolo però antieconomico per il cliente. Se il nostro lavoro si concretizza nell'offrire tutela contro i rischi derivanti da eventi non prevedibili, non va dimenticato che il corrispettivo del premio viene sempre calcolato su due variabili: la probabilità che l'evento si verifichi e il danno che mediamente questo provoca quando accade. Speriamo dunque di ripristinare le precedenti garanzie in funzione di un miglioramento dei dati e, eventualmente, di una diversa gestione delle quarantene, così come degli asintomatici".