Proroga per i corridoi esistenti e apertura di nuove destinazioni seguendo regole certe e stabili. È questa la richiesta del presidente di Fto Franco Gattinoni al ministro della Salute Roberto Speranza.

“In questo momento così complicato e con le attuali restrizioni ai viaggi internazionali, essi rappresentano l’unica possibilità di lavoro per tour operator e agenzie di viaggi – spiega Gattinoni -, una soluzione tampone in attesa di tornare a muoversi, in primavera, come accade negli altri Paesi. Tuttavia - prosegue Gattinoni - abbiamo bisogno di un approccio regolatorio stabile e di informazioni chiare e con il giusto anticipo, perché un settore come il nostro vive di programmazione. Inoltre, è necessario che siano più stringenti i controlli sul ricorso ai travel pass, a garanzia della sicurezza dei viaggi organizzati”.



Secondo il presidente è urgente che le aziende, oltre ai ristori necessari, possano avere la possibilità di lavorare “per mantenere in vita le nostre imprese e difendere i posti a rischio”.