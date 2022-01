L’Italia resta in zona gialla

Dopo le avvisaglie degli scorsi giorni, la proiezione per la prossima settimana vede l’Italia quasi tutta in zona gialla. Unica eccezione, al momento, sarebbe quella della Valle D’Aosta, che rischierebbe la zona gialla.

Nel complesso, i posti occupati in terapia intensiva e in area medica dai malati Covid nelle Regioni italiane si mantengono sotto la soglia che farebbe scattare il cambio di fascia.



Le prospettive degli ultimi giorni facevano presagire diversi passaggi in zona arancione, ma ora la situazione appare cambiata, anche alla luce dei nuovi posti attivati negli ospedali.