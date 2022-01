Bollettini e zone a colori: le Regioni vogliono cambiare

La situazione è profondamente cambiata e ora le Regioni chiedono di conseguenza un cambio di passo. Ormai da quasi due anni si consuma ogni sera il rito del bollettino dei contagi Covid, mentre da oltre un anno l’Italia è appesa al sistema a colori che decreta chiusure e aperture. Ma adesso, tra varianti e vaccini, il quadro generale è differente rispetto a 12 mesi fa. E le Regioni iniziano a far sentire la loro voce.

Un primo segnale arriva dalla Lombardia che, come precisa corriere.it, avrebbe annunciato di comunicare il bollettino distinguendo tra ricoverati per Covid e ricoverati con Covid. E la Liguria ha chiesto invece di non modificare la capienza dei bus nonostante il passaggio in arancione.



Ma anche il Piemonte scende in pista, annunciando che distinguerà tra malati e asintomatici, sempre come riporta corriere.it, nella speranza che il nuovo metodo metta al riparo da ulteriori restrizioni.