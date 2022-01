Travelbuy e Viaggiare a Colori: formazione per i giovani nel turismo

Travelbuy lancia un percorso formativo per portare i ragazzi a specializzarsi nel settore dei viaggi. Il network, infatti, ha da tempo l’esigenza di potenziare le formazione degli agenti di viaggi, e di formare nuove leve alle professioni turistiche.

Per il suo percorso formativo, Travelbuy ha stretto una collaborazione con la Travel Academy di Viaggiare a Colori network. “Si tratta di una business school fondata con l’obiettivo di formare professionisti di altissimo livello in campo turistico che propone percorsi formativi di eccellenza articolati su vari livelli e con borse di studio bandite annualmente a vantaggio degli studenti più meritevoli” spiega Giulia Errico, founder dell’Academy.



“Quelle che cerchiamo - dice Alfredo Vassalluzzo (nella foto), amministratore unico di Travelbuy - sono risorse umane vive, non solo capaci di compiere meccanicamente delle attività sistematiche, ma gente capace di pensare, di immaginare nuovi scenari, che possano finalmente mandare in pensione vecchi modelli”.



La partnership prevede borse di studio per 10 studenti che renderanno gratuito tutto il percorso formativo; gli studenti saranno poi collocati direttamente nel mondo del lavoro come imprenditori. Tra qualche settimana sarà attivo il sito web dell’Academy con tutte le informazioni per gli studenti e i programmi dettagliati, nonché le aule virtuali per la formazione a distanza che integrerà quella in presenza.