Un inizio d’anno ancora in salita, che tuttavia non impedisce alle aziende impegnate nel turismo di guardare oltre, di prevedere strategie e azioni che le aiuteranno a traghettare oltre i momenti difficili.

Cambiano le modalità di lavoro

Nel primo numero di TTG Italia, in distribuzione il 24 gennaio e sfogliabile anche nella digital edition, i protagonisti raccontano come sarà il loro 2022. O meglio, come pensano potrà essere, alla luce di nuove modalità di lavoro, di azioni specifiche e, perché no, anche di inedite opportunità da cogliere.



Una nuova filosofia

TTG Italia propone una grande inchiesta, che ha l’obiettivo di tastare il polso a un mercato sicuramente molto provato da due anni di pandemia ma ancora in grado di rilanciare, di giocare carte nuove, di reinventarsi con regole diverse.



Protagonisti coraggiosi

Dai rappresentanti dell’hotellerie a quelli del tour operating, dal mondo del trasporto aereo a quello assicurativo, fino al segmento delle agenzie di viaggi, si moltiplicano le voci di chi ritiene che anche quest’anno sarà necessario confrontarsi con una realtà nuova, che comporterà scelte diverse, coraggiose e talvolta sofferte, ma necessarie per continuare a dare un domani ad aziende che sono l’espressione di un settore nevralgico per la nostra economia.