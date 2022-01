Agenti di viaggi britannici "cautamente ottimisti" sulle prospettive del settore di riprendersi nel 2022. Lindagine condotta da TTG Media fra i protagonisti del settore giunge dopo un fine settimana di grandi numeri quanto a nuove richieste e prenotazioni.

L'incremento è arrivato dopo che i test pre-partenza sono stati eliminati venerdì 7 gennaio ed è stato modificato lo standard di test del Day 2. Entrambe le modifiche sono entrate in vigore in tutto il Regno Unito riportando la situazione a prima dell'emergere della variante Omicron di Covid-19.



Hannah Porter, amministratore delegato di Travel by Hannah, ha affermato che i suoi clienti si sentono più sicuri di prenotare un viaggio all'estero a causa della diffusione del vaccino di richiamo del Covid-19 e non devono preoccuparsi di rimanere bloccati all'estero se risultano positivi prima della partenza. "La scorsa settimana abbiamo registrato tante vendite in termini di entrate quante ne abbiamo avute in tutto dicembre".



Gemma Antrobus, amministratore delegato di Haslemere Travel, si è detta "molto fiduciosa" riguardo all'estate. "Penso che si sia cominciato a ragionare in modo diverso, con il numero elevato di casi che non necessariamente coincide con il blocco delle attività".

Kelly Cookes, di Advantage Travel Partnership, ha spiegato che il sentiment dei clienti in merito ai viaggi internazionali è cambiato da quando le restrizioni sono state allentate. "Lo descriverei come un cauto ottimismo. Speriamo ora che questo sia l'inizio della fine ".