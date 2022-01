Viaggi, tampone per entrare in Italia obbligatorio fino al 31 gennaio

Il Governo non pensa di allentare le regole per l’ingresso in Italia. L’esecutivo, e in specifico il ministro della Salute, Roberto Speranza, non segue la linea di altri Paesi che, prendendo atto della diffusione di Omicron ormai in tutto il mondo, hanno deciso di rendere più blande le restrizioni per gli accessi.

Il ministro lo ha ribadito ieri sera, nel corso della conferenza stampa tenuta da premier Draghi: “l’ordinanza che prevede la necessità di un tampone negativo per l’ingresso in Italia anche dai Paesi in elenco C – ha detto Speranza – è valida fino al 31 gennaio. Dopo quella data, valuteremo come muoverci anche in base alla situazione epidemiologica sia italiana che internazionale”.



Non si snelliscono, quindi, le procedure per i viaggi, che all’interno del territorio italiano da ieri prevedono anche la possibilità di accedere sui mezzi di trasporto pubblici solo per chi è in possesso del super green pass da vaccinazione o guarigione.