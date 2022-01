Avalon Wateways e Trust Force insieme per gli adv

Avalon Waterways guarda alle agenzie di viaggi. Si chiama ‘Avalon Specialist’ il programma, ideato in collaborazione con Trust Force, con cui la compagnia di crociere fluviali di lusso del gruppo Globus Family of Brands intende formare i dettaglianti alla vendita di un prodotto di pregio che da più di un decennio si rivolge ai clienti di lingua inglese e ora guarda ai nostri connazionali con servizi a bordo e a terra in italiano.

La collaborazione con il mercato italiano

“La nostra collaborazione con la distribuzione italiana si fa ancora più forte - spiega Barbara Baldini, Avalon Waterways product manager and sales european markets -. Oltre a cooperare con un gruppo selezionato di tour operator, puntiamo sulla rete distributiva. Crediamo che gli agenti siano gli interlocutori perfetti per raccontare ad un viaggiatore esigente il prodotto Avalon Waterways e la sua esclusiva esperienza immersiva di crociera”.



Il calendario degli incontri

Il programma prevede una serie di incontri formativi - il 18 e 26 gennaio e il 2 febbraio - e un eductour programmato per la primavera.

“Un prodotto unico in Italia – commenta Gian Paolo Vairo, founder & ceo Trust Force -, un vero boutique hotel galleggiante con formula all inclusive studiato per gli italiani: dal pernottamento in Suite Panorama alla raffinata cucina, dalle attività a bordo sino alle esperienze in quattro nazioni”.



Trust Force sta selezionando un team di agenzie “che abbiano una clientela adeguata al nostro prodotto. A loro riserveremo condizioni ed iniziative commerciali esclusive per stabilire una relazione solida e duratura con il marchio Avalon Waterways”.



Per la stagione 2022 sul Reno e sul Danubio sono in programma sette speciali partenze di 8 giorni dedicate unicamente al mercato italiano: tre crociere ‘Romantico Reno’ da Basilea ad Amsterdam si affiancheranno a quattro crociere ‘Incantevole Danubio’ che si snoderanno da Norimberga a Budapest, da luglio ad agosto.