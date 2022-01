Tre regioni verso la zona arancione

Dopo il passaggio di gran parte dell’Italia in zona gialla, nei prossimi giorni di potrebbe profilare l’aumento delle zone arancioni.

Secondo quanto riporta ilsole24ore.com sarebbero Liguria, Piemonte e Calabria le Regioni candidate a passare nella fascia intermedia dei rischio. Oltre a queste, si avvicinerebbero all’ara ione ance Friuli Venezia Giulia, Marche e Sicilia. E anche in numeri della Val D’Aosta lasciano intendere un peggioramento della situazione.



Ma non solo: Campania e Puglia potrebbero passare in zona gialla, lasciando solo Molise, Puglia, Sardegna e Basilicata in zona bianca.



Bisogna comunque ricordare che, sulla base delle ultime normative, per quanto riguarda le restrizioni non cambia molto tra zone bianca, gialla e arancione.