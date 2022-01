Si chiama Hirondelle Advisors il nuovo progetto di Hirondelle che ora guarda anche alla distribuzione. Con una nota, l’azienda ha annunciato la creazione di una rete di consulenti “creata e gestita da Hirondelle”, con caratteristiche particolari. Il progetto infatti non si rivolge alle nuove agenzie ma a realtà che abbiano già maturato una significativa esperienza.

Hirondelle è un ecosistema diversificato. Dal 1986 è tour operator, Tmc, incentive house e agenzia di viaggi. Il gruppo può offrire ai consulenti un supporto a 360 gradi: gli Advisors hanno infatti accesso a tutta l’infrastruttura di Hirondelle, a partire dai contratti con i fornitori fino ad arrivare al supporto legale e contabile.



“I consulenti, o meglio gli Advisors, sono completamente indipendenti - si legge nella nota -, motivo per il quale viene richiesta una concreta esperienza come agente di viaggi. Lo scopo non è di formare nuovi Advisors, ma di dare una possibilità agli agenti di viaggi di pensare a un nuovo inizio”.



I vantaggi per le adv

L’idea è quella di lasciare alle agenzie la possibilità di concentrarsi sul business delegando alcuni aspetti formali a Hirondelle.

Tra i vantaggi, ricorda la nota, l’accesso al portale di proprietà h-trips.com, cui gli Advisors potranno accedere direttamente, senza passaggi intermedi. Il tutto sempre all’insegna dell’autonomia da parte del singolo agente, che non avrà alcun vincolo di vendita dei prodotti Hirondelle.