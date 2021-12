Non c’è più tempo, il Governo deve intervenire e deve farlo subito. Non usa mezzi termini Franco Gattinoni, presidente della Federazione Turismo Organizzato di Confcommercio (nella foto), che dà voce allo sgomento di una categoria in ginocchio.

“Il prossimo Cdm - osserva Gattinoni - è l’ultima occasione di cui il Governo dispone per tradurre in fatti la sensibilità che finora ha poco dimostrato nei confronti del turismo organizzato. Chiediamo un'immediata proroga della Cig che scade a fine anno e un congruo sostegno a fondo perduto per le imprese del settore, che da sole non possono far fronte a una situazione così grave”.



Quello del Governo, spiega, è un dovere: in una situazione così straordinaria i mezzi devono anch’essi essere straordinari. “Deve erogare ristori al turismo organizzato, paralizzato dalla pandemia. La situazione andrebbe affrontata sia con mezzi straordinari di supporto economico, sia con un'attenta regia dello stesso Consiglio dei ministri per attivare tutti gli interventi necessari a uscire da questo scenario da incubo”.