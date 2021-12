Evitate un ‘effetto a catena’ che porti all’isolamento preventivo di una percentuale tale della popolazione da poter mettere a rischio lo svolgimento delle attività produttive.

Le cancellazioni dei voli delle scorse ore, dovute proprio alle quarantene dei dipendenti, hanno messo in luce un elemento critico delle attuali regole per il tracciamento. Così iniziano ad arrivare richieste di modifiche alle regole, come riporta corriere.it.



La richiesta delle Regioni

Per il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, presidente della conferenza delle Regioni, è necessario rivedere la quarantena per i vaccinati.



L’idea è infatti quella di intervenire non su quarantene e isolamenti in generale, ma rivedere le norme per i soli vaccinati. Una posizione condivisa anche dal presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Filippo Anelli.



Una scelta in questo senso, nel momento in cui i contagi aumentano, potrebbe evitare un rallentamento sensibile delle attività produttive.