Si avvicina la fine dell’anno e, insieme alla morsa di Omicron e alle nuove restrizioni in arrivo, un’altra questione preoccupa il turismo organizzato. Il 31 dicembre scadrà infatti la validità del Bonus Vacanze. E mentre resta acceso il dibattito sull’utilizzo dei fondi inutilizzati, alcuni attori del comparto chiedono una proroga del periodo di utilizzo.

Nelle scorse ore Assoturismo Confesercenti ha scritto al ministro del Turismo Massimo Garavaglia chiedendo formalmente “l’estensione fino al 31 marzo 2022”. Un intervento, ha sottolineato l’associazione, “utile al settore, che ha bisogno di sostegni”.



Un intervento utile

L’estensione potrebbe portare una boccata d’aria alle imprese ora alle prese con l’incertezza dovuta all’evoluzione dello scenario epidemiologico e a quello che il presidente dell’associazione Vittorio Messina definisce come il “conseguente blocco ‘emotivo’ dei viaggi”.



La richiesta, ha precisato Messina, consentirebbe inoltre “a chi ne ha già fatto richiesta entro i termini di legge, di poter utilizzare i bonus vacanze usufruendo dei servizi turistici desiderati, in un contesto che si auspica sarà caratterizzato da minori timori in relazione all’andamento della pandemia”.