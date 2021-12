Caro bollette, spinta sul Governo per rateizzazione alle imprese

Rateizzare i pagamenti delle bollette da parte delle imprese. È questa la misura per cui la maggioranza sta spingendo sul Governo. Il provvedimento dovrebbe rientrare all’interno della manovra e riguarderebbe le spese di luce e gas, due voci di uscita che vedranno un netto aumento.

Come riporta ilsole24ore.com, la misura si inserirebbe all’interno del pacchetto di norme volte ad ammortizzare proprio l’incremento dei costi per l’energia. Le imprese, evidenzia il quotidiano finanziario, fino a questo momento erano state tenute fuori dalle misure per attenuare il peso dei rincari. Ora la rateizzazione potrebbe intervenire su questo punto senza intervenire direttamente sulle somme pagate: misura, quest’ultima, che rischierebbe di far storcere il naso a Bruxelles.