Demoskopika: gli effetti di Omicron sulle vacanze degli italiani

di Amina D'Addario

La variante Omicron piomba a gamba tesa sulle feste degli italiani. Secondo il borsino di Demoskopika, 8 milioni di connazionali avrebbe infatti deciso di cancellare le vacanze di fine anno proprio a causa della diffusione della nuova variante.

Nello specifico su 24 milioni di italiani che hanno scelto di rimanere a casa (il 48% del totale) il 19,8% non si sposterà soprattutto per questioni economiche, il 12,4% perché pur volendo ha ancora timore di viaggiare, il 16% per la paura della diffusione della variante.



Ma il timore del Covid si ripercuote anche sulla spesa turistica con una stima dei mancati introiti per il settore pari ad oltre 10 miliardi di euro. Sul versante opposto, indica l'analisi, sono invece 18 milioni gli italiani pronti a mettersi in viaggio: 9 su 10 sceglieranno mete turistiche tricolori, mentre solo il 6% andrà oltre confine.



"Bene i quasi 2 miliardi del Pnrr per il turismo, ma - dichiara il presidente di Demoskopika, Raffaele Rio - il rilancio del settore passa necessariamente da una visione strategica che al momento è debole". Le risorse, aggiunge, "rischiano di finanziarie prioritariamente il sistema imprenditoriale nelle destinazioni tradizionalmente più rinomate, trascurando il fatto che l'emergenza pandemica ha modificato le scelte dei turisti italiani e stranieri verso altre tipologie di vacanza".



