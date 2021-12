Scendono in campo tutte le associazioni europee, da Ectaa ad Aci Europe ad A4E per protestare contro le nuove restrizioni ai viaggi che i diversi Paesi stanno mettendo in atto per limitare il diffondersi della variante Omicron.

Secondo i player europei, infatti, lo stesso ECDC nelle sue raccomandazioni non parla di reintrodurre restrizioni di viaggio per limitare la diffusione del virus, ma invece spinge per evitare grandi eventi pubblici e privati, per invitare all’uso costante delle mascherine o per aumentare l’utilizzo dello smart working.



“Non vi è alcuna raccomandazione a reintrodurre le restrizioni di viaggio” scrive Ectaa restrizioni che, applicate oltretutto in maniera diversa da Stato a Stato e con un preavviso assolutamente non congruo, metteranno l’Europa intera nella condizione di perdere ancora una volta un'importante stagione turistica.



Rincarano la dose Aci Europe e A4E, che non solo condannano le nuove restrizioni sottolineando i temi sollevati da Ectaa, ma avvertono che “la recente proliferazione di restrizioni ai viaggi messe in campo dai singoli Paesi mette a rischio il Digital Covid Certificate (DCC) dell'Ue, erodendo la sua stessa ragion d'essere”.



Si chiede, invece, di revocare le restrizioni di movimento per le persone vaccinate o guarite e di mantenere una linea comune all’interno dell’Europa.