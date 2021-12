Frigerio: la storica Petroniana Viaggi entra nel network

L’agenzia di viaggi Petroniana Viaggi e Turismo, attiva dal 1987 a Bologna e specializza in pellegrinaggi e viaggi culturali, entra nel network di Frigerio.

“Siamo orgogliosi di essere stati scelti da un’agenzia storica e radicata nel territorio di Bologna come Petroniana Viaggi e Turismo - sottolinea Simone Frigerio, general manager di Frigerio Viaggi -. Da oggi i nostri clienti hanno un nuovo e importante punto di riferimento in città”.



Andrea Babbi (nella foto), presidente di Petroniana Viaggi e Turismo (ed ex direttore Enit), aggiunge: “l’unione fa la forza , oggi ancora di più. Le solide radici da cui entrambi siamo nati, al servizio delle Comunità ecclesiali e del territorio, l’attenzione alla qualità dell’offerta, l’innovazione continua, sono stati gli elementi di forza di questa nuova alleanza con Frigerio Viaggi. Insieme guardiamo con coraggio e speranza al futuro”.