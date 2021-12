di Amina D'Addario

"In agenzia non c'è più prodotto, ci vogliono nuove idee". Quando Giambattista Merigo (nella foto a destra insieme a Paolo Radici), titolare della storica Amerigo Viaggi di Brescia, lo raccontava TTG Italia era luglio. Ma nelle sue parole non c'era rassegnazione, piuttosto la volontà di continuare a lottare e a trovare nuove soluzioni per andare avanti. È da questo spirito combattivo che nasce Travel Hub, la nuova community creata da Merigo insieme a Paolo Radici, altro volto noto del turismo bresciano.

Il progetto verrà presentato ufficialmente il prossimo 13 gennaio, ma i due anticipano che ruoterà attorno a un portale b2c e a un team di professionisti già al lavoro "per creare nuove opportunità".



Il progetto

"Travel Hub - spiega il presidente Merigo - non è un network o un franchising, ma un progetto di coworking che ad oggi mette insieme una decina di agenzie del territorio interessate a condividere competenze, prodotto ma anche, in ottica di riduzione di costi, un unico commercialista, una sola partita Iva e un direttore marketing".



Un disegno Made in Brescia che, sottolinea l'amministratore Radici, "punta a sviluppare tipi di traffico che, da sole, le agenzie farebbero fatica a intercettare come ad esempio i campi estivi legati allo sport e ai soggiorni linguistici o il welfare aziendale, un segmento ancora poco presidiato, ma che - aggiunge Radici - può davvero rappresentare un'importante fonte di marginalità visto che il 70% dei benefit aziendali sono spesi in viaggi e tempo libero".