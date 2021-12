Nobis: accordo con ‘di Casa in Sicilia’ per la polizza assicurativa Hotel

Nobis Assicurazioni procede sulla via del potenziamento dell’attività, stringendo un accordo con ‘di Casa in Sicilia’, agenzia immobiliare-turistica specializzata nella locazione di dimore per vacanze nelle più belle località della Sicilia e che, da oltre 30 anni, propone a una clientela italiana e internazionale un’ampia offerta di ville e appartamenti di lusso.

Grazie all’intesa, tutti coloro che sceglieranno di prenotare la loro vacanza con diCasainSicilia.it potranno contare sulla polizza assicurativa Filo diretto Hotel, ideata da Nobis per offrire una protezione a 360 gradi da tutti i principali accadimenti dannosi e dagli imprevisti che possono verificarsi prima e durante il soggiorno, anche e soprattutto in occasione di infezione da Covid-19.



“Siamo orgogliosi di collaborare con di Casa in Sicilia, una realtà che vanta esperienza, professionalità e una profonda conoscenza del territorio siciliano, ricercando le ville più belle e mettendo a disposizione della sua clientela altamente selezionata una vasta gamma di servizi aggiuntivi per rendere il soggiorno ancora più esclusivo e confortevole - sottolinea Stefano Pedrone (nella foto), responsabile divisione turismo di Nobis Assicurazioni -. Con la nostra polizza Filo diretto Hotel, l’agenzia potrà beneficiare di un ulteriore vantaggio competitivo, offrendo ai clienti anche una protezione da tutti i principali rischi connessi a un eventuale contagio da Covid-19”.



Nello specifico, la polizza Filo diretto Hotel include una copertura delle spese per il pagamento di penali in caso di cancellazione della prenotazione, il rimborso per interruzione del soggiorno per quarantena, la diaria da ricovero e l’indennità di convalescenza. I clienti dell’agenzia avranno a disposizione un servizio di assistenza domiciliare per i familiari che restano a casa, l’assistenza al veicolo, la ripetizione del soggiorno, il rimborso in caso di furto del bagaglio, la copertura delle spese per cure mediche e per il rientro/trasporto sanitario. Completano il pacchetto una serie di utili prestazioni di assistenza alla persona e all’abitazione.