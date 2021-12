CartOrange presenta le gift card ‘I Grandi Viaggiatori’

Personalizzazione, flessibilità e un professionista pronto a dare assistenza e consulenza: questa la formula pensata da CartOrange al momento di proporre le nuove gift card ‘I Grandi Viaggiatori’. Si tratta di una card-regalo disponibile in diversi tagli – adatti ai weekend come ai lunghi itinerari di scoperta – e della validità di 12 mesi.

“Con queste giftcard vogliamo allontanarci dal concetto di box preconfezionato e rigido per consentire a chi riceve il regalo la massima libertà di scelta - ha spiegato Eleonora Sasso, responsabile marketing operativo -. Al centro non c’è il concetto di pacchetto, ma quello di servizio: quello offerto dai nostri Consulenti per viaggiare, professionisti in grado di disegnare viaggi interamente su misura. Inoltre i nostri consulenti sono in grado di consigliare e orientare, cosa fondamentale in un periodo in cui i viaggi fai da te rischiano di riservare brutte sorprese”.



Ogni voucher – disponibile con importi da 50, 100, 250 e 500 euro – è spendibile su un singolo viaggio comprendente un soggiorno o un volo con soggiorno in Italia o all’estero. Si chiamano così perché sono dedicate a grandi viaggiatori e viaggiatrici del passato e permettono di arricchire il viaggio con esperienze particolari e autentiche, scelte assieme a un consulente CartOrange, da incontrare a casa propria, online o in uno dei Travel Office CartOrange in tutta Italia: tour guidati, corsi, visite nei mercati, esperienze culinarie, attività sportive o momenti di relax. Con la gift card da 100 euro inoltre si contribuisce inoltre al progetto #cartorange4planet.