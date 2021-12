Gattinoni, tornano i fam trip: Nizza e Madeira le prime mete

Esperienze in grado di arricchire il bagaglio professionale degli addetti ai lavori. Questi sono, secondo Gattinoni, i fam trip: momenti di grande valore formativo, ma anche un punto di forza del gruppo, che da sempre crede in questa tipologia di attività su diversi target.

Ora, poi, che lo scenario è cambiato e gli incentive stanno ripartendo Gattinoni ha deciso di ripartire anche con i fam trip, che rispondono a un bisogno forte di aggiornarsi sulle esigenze delle aziende e dei clienti finali, ma anche sulle regole di viaggio.



Eventi di prossimità

Per ora lo sguardo delle aziende resta comunque concentrato sul territorio italiano e i Paesi di prossimità. Nei primi quattro-sei mesi del 2022, infatti, la maggior parte degli eventi delle aziende clienti di Gattinoni saranno in Italia o in mete vicine. Chi sceglie il lungo raggio, invece, per il momento punta alle destinazioni dei corridoi turistici come Maldive, Mauritius e Seychelles, con la speranza di potersi riaffacciare nuovamente al resto del mondo.



I primi due fam trip

Partendo da queste esigenze, Gattinoni ha deciso di organizzare due fam trip in destinazioni vicine quali Madeira e Nizza.

Per la divisione Gattinoni MICE è stato organizzato un fam trip di tre giorni a Nizza in collaborazione con il Convention Bureau Metropolitano Nice Côte d’Azur – Atout France e France Convention Bureau. “Il primo fam trip dopo molti mesi è stato emozionante – svela Silvia Pozzi, Chief Logistics Officer di Gattinoni MICE -. Grazie ad Atout France abbiamo avuto l’opportunità di vedere e vivere una Nizza diversa, di fare inspection in hotel di nuovissima apertura o in strutture completamente rinnovate e, soprattutto, di condividere momenti di lavoro e svago, al di fuori dell’ufficio”. Il programma ha spaziato da momenti di formazione a quelli di svago, con la visita del mercato e dei produttori locali seguita dal corso di cucina di specialità nizzarde, fino a site inspection nell’appena rinnovato Le Meridien e il Marriott Riviera La Porte de Monaco.



Anche la divisione Business Travel di Gattinoni, in collaborazione con Tap Air Portugal, Quasar Viagens (DMC) e l’hotel Savoy Palace, ha portato 10 agenti di viaggi a Madeira, dando loro al possibilità di provare i servizi della compagnia aerea portoghese e di scoprire le bellezze dell’isola, con attività ludiche e formative.



“Fare business travel non significa solo vendere un biglietto aereo o fornire servizi commerciali alle agenzie del proprio network – commenta Michela Bellomo, Business Travel Manager di Gattinoni -; significa anche entrare in empatia con i propri referenti, capire le loro esigenze e dar loro le risposte che necessitano. Questa sinergia si crea anche grazie a momenti ludici e formativi, che finalmente siamo tornati a programmare dopo tanto tempo”.