Sostenibilità nel turismo, Fto aderisce a 'Eu Sustour'

Fto aderisce al programma ‘Eu Sustour’, che promuove l’adozione di strumenti e pratiche di sostenibilità tra agenti di viaggi e tour operator. Entro fine anno verrà lanciato un invito a candidarsi per il sostegno alle pmi per offrire, a adv e t.o., l’opportunità di lavorare per la certificazione Travelife.

Un programma di sostegno per 175 pmi

Il supporto includerà formazione, coaching individuale e di gruppo, per implementare le migliori pratiche di sostenibilità e la certificazione stessa. Le aziende possono inoltre richiedere pacchetti specifici relativi alla gestione del carbonio, della plastica o della supply chain. Alla fine del progetto è previsto che circa 175 piccole e medie imprese beneficeranno del programma di sostegno finanziario diretto.



“Incoraggiamo i nostri membri a sfruttare le opportunità fornite da questo progetto e a contribuire passo dopo passo a un turismo più sostenibile - afferma Franco Gattinoni, presidente della Fto di Confcommercio (nella foto) -. In qualità di attore importante della catena del valore del turismo, abbiamo la responsabilità condivisa di gestire il turismo in modo sostenibile per le generazioni presenti e future”.