BizAway e Europ Assistance Italia: via alla polizza d'affari lampo

Assicurazioni lampo per il travel management. Con BizAway, multipiattaforma digitale al servizio dei viaggi d’affari, è oggi sufficiente un click per ottenere una quotazione immediata in base al tempo e all’area geografica della propria prenotazione.

Il nuovo servizio, sviluppato in partnership con Europ Assistance Italia, permette infatti di ricevere immediatamente un’assicurazione su misura, senza dover spendere tempo in ricerche online per il confronto dei prezzi o delle condizioni contrattuali.

“L’utente cerca processi fluidi e veloci per le prenotazioni online - spiega Antonio Carlucci, enterprise sales executive di BizAway - e grazie a questa opzione BizAway dà modo di saltare un passaggio nella programmazione, offrendo già un prodotto su misura”. Nella polizza per la clientela business sono previsti l'assistenza medica, il rimborso di eventuali spese sanitarie, ma anche la copertura per lo smarrimento bagaglio.