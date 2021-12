Nel giornale in distribuzione oggi e disponibile online sulla digital edition si ripercorrono le tappe dei principali avvenimenti che hanno infiammato le cronache del comparto turistico

È stata ancora un’annata difficile per il turismo italiano. Le speranze di registrare già da quest’anno una ripresa del comparto sono andate presto vanificate.



Dopo un’estate che ha acceso qualche luce sul turismo, anche l’apertura dei tanto attesi corridoi non ha dato l’ossigeno sperato al settore, tanto è vero che ancora negli ultimi giorni le associazioni di categoria sono tornate a bussare alle porte del Governo.



Questo e tanto altro troverete in TTG Yearbook 2021 in uscita oggi, anche online nella digital edition, nel quale si ripercorrono le tappe dei principali avvenimenti che hanno infiammato le cronache del comparto turistico.



I temi dell’anno

Tanti i temi affrontati: dai corridoi turistici, appunto, ai vari decreti emessi dal Governo per supportare il comparto, dalle zone a colori al Green pass, dalle aperture e chiusure dei Paesi agli interessi dei gruppi internazionali per il patrimonio turistico tricolore ai trend del prossimo anno illustrati nella Vision 2022 by IEG.



I personaggi

Un ampio capitolo è poi dedicato ai personaggi che popolano il mondo del turismo: su TTG Yearbook 2021 sono infatti presenti 50 ritratti di altrettanti manager che nel 2021 hanno polarizzato l’attenzione, e si sono mossi a favore del comparto.



