Rebecchi, Assoviaggi: “Prezzo più alto della crisi del turismo pagato dalle donne”

Se gli ammortizzatori sociali per i lavoratori del turismo non verranno rinnovati, a pagare il prezzo più alto saranno le donne. A lanciare l'allarme è stato il presidente di Assoviaggi Gianni Rebecchi, in occasione della conferenza stampa che a Roma ha visto ancora una volta insieme le associazioni di categoria.

"Oggi il nostro settore impiega più di 60mila donne su 86mila addetti e praticamente un'impresa su tre è a guida rosa. Questo vuol dire - ha indicato Rebecchi - che se non ci sarà la proroga degli ammortizzatori non perdiamo solo collaboratori ma anche imprenditrici".



Rebecchi ha poi sottolineato che il turismo organizzato in questi anni è stato il settore che meglio ha saputo includere il mondo femminile e investire sulla sua formazione. "Abbiamo donne che sono altamente formate, che se perderanno il lavoro - ha aggiunto Rebecchi - difficilmente riusciremo a ricollocare". A.D.A.