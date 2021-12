Frigerio Viaggi: accordo di collaborazione con Civitatis

Frigerio Viaggi ha firmato un accordo di collaborazione con Civitatis, l'azienda specializzata nella distribuzione online di escursioni e visite guidate. Grazie all’intesa la rete di agenzie avrà accesso a oltre 63.500 attività in più di 2850 destinazioni nel mondo.

“Tramite la piattaforma - commenta Paola Frigerio, travel, marketing & network director di Frigerio Viaggi (nella foto) - potremo implementare la nostra offerta diretta e ampliare le opportunità di prenotazione di escursioni, attività e visite guidate nelle principali destinazioni del mondo. Il nostro obiettivo è quello di offrire la scelta più ampia possibile alle nostre agenzie, così come ai clienti, con la garanzia di elevati standard di sicurezza, servizio e di qualità”.



Dal canto suo Civitatis integrerà Frigerio Viaggi come uno dei suoi fornitori di attività in Italia. “Siamo lieti di incorporare questo nuovo gruppo di agenzie e chiudere l'anno con più di 4.000 agenzie di viaggi in Italia - sottolinea Alberto Gutiérrez, ceo e fondatore di Civitatis -. La buona accoglienza è dovuta al fatto che, come accade già nel mercato spagnolo, Civitatis è il partner perfetto per le agenzie di viaggi, con un catalogo selezionato e di qualità nella lingua dei loro clienti”.