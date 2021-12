Alessandra Priante, Unwto, dall’assemblea generale dell’Organizzazione mondiale del Turismo delle Nazioni Unite a Madrid, spiega il nuovo codice di protezione internazionale per i turisti.



Nella nuova puntata del podcast Gente di Viaggi, Priante spiega come, anche alla luce di quanto avvenuto negli ultimi anni, sia indispensabile per il turismo dotarsi di regole chiare che possano costituire un riferimento anche a livello internazionale.