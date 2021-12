Fuel a 711 dollari, i numeri di novembre

A novembre il costo del fuel segna un calo rispetto al mese precedente. Secondo il bollettino Iata, diffuso da Fto, il mese appena archiviato registra una media per tonnellata metrica pari 711,77 dollari. Rispetto a ottobre il decremento si attesta a 37,23 dollari, pari al -4,97%.

La media mensile di novembre si attesta, per il secondo mese consecutivo, sopra la barriera dei 700 dollari, con l’ultima settimana che ha registrato un valore di 668,53 dollari.



Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso l’aumento è stato di 334,50 dollari pari al +86,66%.



Il cambio medio del dollaro in novembre viene dichiarato dalla BCE pari a 1,14140 dollari per un euro, quindi con un deprezzamento del 1,62% rispetto al mese precedente.