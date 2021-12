di Amina D'Addario

Entro la fine dell’anno Simplicity “integrerà anche l'offerta di Italo”. A raccontare quali saranno le implementazioni della piattaforma creata da Viaggiare è stato il responsabile coordinamento e sviluppo progetto Andrea Zangelmi durante il webinar organizzato in collaborazione con TTG Italia.

“Simplicity - ha spiegato - è nata dieci anni fa come un b2b semplificato per quelle agenzie che devono emettere biglietteria aerea ma non vogliono lavorare tramite Gds. Da allora si è via via evoluto, diventando una piattaforma che, grazie a sviluppi mirati, riesce a fornire tutto quello che richiede il mercato”. Un sistema intuitivo, progettato per condividere le informazioni con i clienti. “I risultati delle ricerche possono essere condivisi anche via mail. È lo stesso sistema a elaborare un messaggio preimpostato che le agenzie possono eventualmente personalizzare e inviare”.



Zangelmi ha poi sottolineato come l’automazione di alcuni processi riesca a evitare gli addebiti dei vettori. “Ci sono compagnie aeree che se non cancelli i segmenti della prenotazione possono inviare degli adm. Ecco perché se l'agenzia dimentica di eliminarli, è il sistema stesso a "pulire" la prenotazione entro le 48 ore".