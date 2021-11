L'Oroscopo dei viaggi: ecco le vacanze ideali del 2022

Un periodo tutt’altro che sereno quello che sta vivendo il mondo dei viaggi. Eppure, le agenzie cercano di resistere e cercano di infondere nei clienti sicurezza e voglia di viaggiare.

Certo, nulla è facile oggi. E spesso non resta che rivolgersi alle stelle.

Così, per chi vuole ancora crederci, ecco anche quest’anno l’oroscopo dei viaggi per il 2022: segno per segno le migliori vacanze possibili.



Ariete

È un cielo fortunato quello dell'Ariete: i nati sotto questo segno saranno molto combattivi e ispirati per raggiungere i loro obiettivi. L'unico rischio potrebbe essere quello di trascurare gli affetti, facendo scoppiare delle tensioni col partner. Ecco perché il consiglio delle stelle è dedicare un po' di tempo alla persona amata, magari stupendola con un soggiorno su misura di coppia.



Toro

C'è grande voglia di cambiamento per il Toro, che troverà un valido aiuto in Giove a favore, grazie a un'infusione di fiducia e voglia di agire. Sono attese nuove opportunità, ma bisogna lasciarsi guidare sia dalle emozioni sia da un pizzico di follia creativa. Da cogliere al volo l'opportunità di creare con le proprie mani e di sperimentare il nuovo: via libera quindi a viaggi in territori inesplorati o per fare attività che mai prima si era pensato di poter amare.



Gemelli

I Gemelli devono ringraziare Marte, che da agosto farà la sua comparsa nel segno e vi rimarrà fino al 2023. Cosa significa? Solo cose belle: grinta, entusiasmo e passionalità. Doveroso allora concedersi una vacanza top, che sostenga i nati del segno in tutta la loro voglia di fare.



Cancro

Sarà un anno molto movimentato quello del Cancro, che vedrà tanti positivi cambiamenti e colpi di scena. Ma potrebbero affacciarsi anche delle insidie e allora la parola d'ordine per il segno è: calma! E dove trovarla se non tra i boschi, in un borgo incantato, lontano dalla confusione, per ritrovarsi.



Leone

Saturno contro ma anche Urano che fa le bizze... insomma non è l'anno del Leone, che arrancherà tra tante fatiche. Una gioia però c'è: arrivano gli alleati! Giove tra maggio e ottobre e Marte da agosto in poi, regaleranno momenti coinvolgenti. L'estate quindi è la stagione da sfruttare per ritrovare equilibrio e positività, con viaggi che sostengano lo spirito per prepararsi alle sfide della nuova stagione.



Vergine

I pianeti nel 2022 complicano le cose per i nati del segno, che vivranno un anno un po’ movimentato e combattuto; da una parte, Urano e Plutone renderanno forti e aiuteranno ad accettare cambiamenti, dall’altro lato, però, Nettuno, Giove e Marte saranno nemici. Sarà un anno, purtroppo, con tanti timori, insicurezze e confusione. Si consigliano quindi vacanze all’insegna del relax, magari concedendosi qualche momento di meditazione e yoga.



Bilancia

Il transito di Saturno in Acquario e poi di Marte in Gemelli renderanno i nati sotto il segno della Bilancia forti, appassionati e in cerca di emozioni. Si annuncia un anno favoloso per la passione. Via libera, quindi, a vacanze divertenti e emozionanti, in linea con l’umore del segno.



Scorpione

Sarà un anno molto instabile per lo Scorpione, che dovrà muoversi con grande cautela: il duetto dispettoso Urano e Saturno non incoraggia la stabilità e a tratti farà sentire privi di punti di riferimento. Allora meglio andare sul sicuro e puntare il navigatore su una destinazione a prova di nervi dove riconquistare il contatto con la natura, lontano da stress e ritmi frenetici.



Sagittario

Ci vuole calma e sangue freddo. Nettuno e Giove potrebbero causare dubbi, circostanze confuse, ambiguità nei rapporti familiari. Meglio mettere tutti d'accordo facendo un carico di serenità con una bellissima vacanza in famiglia.



Capricorno

Il 2022 potrebbe essere un anno da incorniciare con un successo lavorativo o finanziario, ad esempio. Oppure l’amore, che gratificherà i Capricorno con sensazioni speciali. Urano in Toro, Nettuno in Pesci e Plutone in Capricorno vogliono cambiare in meglio tante situazioni, e la fortuna sarà amica fino a maggio e da fine ottobre a dicembre. Ecco allora che i nati del segno potranno concedersi un soggiorno luxury.



Acquario

È risaputo che l'Acquario sia il segno con maggior bisogno di libertà di tutto lo zodiaco. Il bisogno di tregua dal tran tran quotidiano sarà esaudito tra maggio e ottobre grazie all'appoggio Giove in Ariete, che porterà cambiamenti felici nell'amore e nel tempo libero. Si potrebbe pensare di realizzare un vecchio sogno tenuto a lungo nel cassetto come una vacanza avventura.



Pesci

Purtroppo per i Pesci, da agosto in poi Marte passerà in Gemelli. Un transito irritante, che potrebbe far sentire privi di energia e stanchi, o rendere insofferenti e nervosi. Ma, visto che il 2022 sarà anche un anno di grandi vantaggi, se si avrà il coraggio dei propri sogni, ci si potrà dedicare a pratiche estremamente rilassanti. Si consiglia l'ortoterapia, lo yoga, gli esercizi di mindfulness, possibilmente immersi nella natura.