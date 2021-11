Primarete lancia la piattaforma multilivello Intranet AZ Travel

Primarete mete un altro tassello nel processo di digitalizzazione del network con il lancio della Intranet AZ Travel, con la quale si punterà a raggiungere strade alternative a più livelli, avviando anche collaborazioni tra network senza venire meno alla propria brand identity.

“Bisogna essere veloci e competitivi – commenta il presidente Ivano Zilio – per andare a intercettare i clienti che seguono i loro desideri di viaggiare non usando canali tradizionali ma la velocità dell’online riservando loro un progetto importante”.



AZ Travel ha già agganciato le piattaforme Flypoint e Cruisepoint. “Noi ci rivolgiamo a tutte quelle agenzie che vogliono essere ancora protagonisti e fuori dal branco dei soliti stereotipi – conclude Zilio -. Noi non siamo un grande condominio alveare ma un modello professionale con lunghissima esperienza dove chi ci segue avrà sempre un ancora a cui agganciarsi”.