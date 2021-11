Vacanze insolite, Belvilla apre la pagina delle Unique Homes

Si chiama Unique Homes la nuova pagina del sito che Belvilla dedica alle case vacanza più insolite d’Europa. Le proposte sono 23, in contesti unici e fuori dal comune, come la casa incastonata tra le dune olandesi o la nave con vista sul Canal du Midi.

In Italia, per esempio, dal Salento Veronique Morosi con il marito parla di una costruzione davvero singolare: “Il nostro trullo – spiega - conserva il tipico fascino di Alberobello, un luogo che ti accoglie e ti fa sentire speciale”.



A Positano la proposta di Unique Homes è quella di una villa in posizione panoramica, con un’infinity pool a strapiombo sul mare. Nel padovano, invece, ad accogliere gli ospiti è una lussuosa tenuta, il Castello, il cui impianto risale addirittura al 1150.



Dalla storia alla natura

Ampliando lo sguardo al resto d’Europa si può fare un tuffo nella storia in un castello belga, dormire in un antico bunker oppure optare per un mulino a vento in Olanda. Tra le proposte anche un’antica stazione ferroviaria risalente al 1886 in Francia, mentre in Spagna si può soggiornare in una casa dal design ultra-moderno in Costa Blanca o provare l'ebbrezza di dormire in una casa albero in Galizia. Sempre in Belgio, invece, si può soggiornare in roulotte arredate in stile boemo, completamene circondate dalla natura.