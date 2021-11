Jelinic, Fiavet, su Settemari: “Segnale che siamo ancora in difficoltà”

“È il segnale che siamo ancora in difficoltà e che la morsa del Covid non ha allentato la sua presa”. Ivana Jelinic, arrivata ieri sera a Grottaferrata per concludere la tre giorni del congresso di Fiavet Lazio, ha commentato così lo stop alle vendite invernali di Settemari Club.



Comprensibile, secondo la presidente nazionale dell'associazione, la mossa dell’operatore di fermare la macchina a ridosso di fine anno. “Avendo un prodotto fortemente focalizzato sul lungo raggio e vista la situazione di costante incertezza, capisco la scelta di Settemari”. Che però, ha osservato, non è l'unico a muoversi in questa direzione: “Anche altri magari non hanno congelato le attività in maniera diretta, ma comunque, con slittamenti e rallentamenti, è come se lo avessero fatto”.



Quanto ai corridoi, Jelinic ha riconosciuto che “hanno dato una spinta e per alcune realtà hanno anche rappresentato dei numeri rilevanti”, ma, ha aggiunto “non sono la risposta a tutti i nostri problemi”. La presidente ha poi spiegato che, contrariamente alle rassicurazioni del ministero delle Salute delle scorse settimane, non c’è al momento "nessuna intenzione" di ampliare il numero delle destinazioni raggiunte con questa modalità o di rendere le procedure meno stringenti. A. D. A.