Giovani e digitali, il focus di Fiavet Lazio sulle nuove leve in agenzia

Sono i professionisti che stanno ridefinendo la concezione di agenzia di viaggi. I nativi digitali che lavorano con le social community e che per questo sanno anche rivolgersi al target del fai da te. Ha avuto una sessione dedicata alle nuove leve della distribuzione organizzata la terza giornata del congresso di Fiavet Lazio che si è chiuso ieri Grottaferrata.

Una platea di dettaglianti da intercettare grazie al Gruppo di lavoro Giovani Agenti di Viaggio di Fiavet costituito lo scorso aprile e ora pienamente operativo. “All’interno della nostra associazione - ha sottolineato Luca Motto, referente nazionale del gruppo - ci sono tantissime realtà guidate dalle nuove generazioni che vanno però coinvolte e motivate in vista della ripartenza. Per fare questo abbiamo cominciato chiedendo a ciascuna realtà regionale di individuare un referente in grado di ascoltare cosa i nostri colleghi ritengono essere una necessità e poi tradurlo in azioni e progetti concreti".



Tra i primi che verranno messi in campo, quello di "avvalerci di esperti di europrogettazione che - ha spiegato Motto - ci possano aiutare a partecipare ai bandi per l'assegnazione dei fondi del Pnrr".